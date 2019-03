Spalletti: “Dobbiamo ristabilire i ruoli. Derby? Annulla qualsiasi pronostico. Su Nainggolan…”

Luciano Spalletti, tecnico dell‘Inter, è intervenuto in conferenza stampa in vista del derby contro il Milan. Ecco le sue parole: “Giovedì siamo entrati male in partita. A Francoforte avevamo visto che potevamo passare il turno contro un avversario forte. Ora vanno ristabiliti compiti e ruoli, bisogna rimettere tutto in ordine per quelle che sono le decisioni da prendere. Accettiamo le emozioni e il dispiacere, ma diventa fondamentale che la squadra riacquisti le proprie capacità di giocare a calcio, nonostante il poco tempo a disposizione. Quanto conta arrivare prima del Milan? Vogliamo arrivare prima di chiunque altro, il Milan è una società forte, noi vogliamo entrare tra le prime quattro. Se possibile vogliamo arrivare terzi o anche secondi. Nainggolan come sta? Non sarà neppure in panchina. Il derby è una gara difficile, annulla qualunque pronostico e qualunque motivazione. Un risultato può creare conseguenze a livello mentale, bisogna però aver sempre fiducia in quelle che sono le tue possibilità. Ci sono molte gare ancora e ci sono margini per non far diventare questa gara decisiva, però crea sicuramente delle convinzioni e proveremo ad andarla a vincerla.

“, ha chiuso Spalletti.

Foto: Twitter ufficiale Inter