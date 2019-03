Spalletti: “Derby vinto con personalità. Icardi? Bravi quelli dentro lo spogliatoio. Su Lautaro…”

Luciano Spalletti, tecnico dell‘Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel derby. Ecco le sue parole: “Derby vinto con personalità. Tutti ti saltano addosso quando esci fuori dall’Europa, se non si fa bene chiarezza su quello che è successo poi si rischia di portarsi dietro delle scorie della partita precedente. Icardi? Serve dire bravo a Lautaro per il rigore tirato, serve dire ai rientri di Perisic, ai tagli di Politano. Serve dire bravi alla squadra per come ha giocato la squadra. Bravi a quelli che sono dentro nello spogliatoio. Risposta da grande squadra? Quello diventa importante, quando fai parte dell’Inter devi dare notizie lì dentro. Poi ognuno c’ha le sue di possibilità, culture, esperienza, e va dentro e e le spiega nel modo più opportuno in base agli elementi. Ma è il mestiere degli allenatori questo, bisogna avere calciatori che svoltano completamente. Con un Milan che gioca questo calcio e ha i pronostici meritatamente a favore, andare lì e prendere in mano la partita non era facile. Il Milan ha fatto una grande partita, Gattuso deve essere contento. Quando le squadre fanno prestazioni così può vincere chiunque. Hanno onorato il calcio, i milanesi se lo sono meritato questo derby. Lautaro Martinez? Lui è bravo ad attaccare la profondità, è forte di testa, ha personalità. Basta guardarlo negli occhi per capire che ha personalità, sul rigore è stato bravissimo. Abbiamo trovato l’attaccante che ci può rimettere a posto le cose”, ha chiuso Spalletti.

Foto: Twitter ufficiale Inter