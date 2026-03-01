Spalletti: “Crediamo nel quarto posto. La squadra è cresciuta sotto molti aspetti, faremo un grande finale di campionato”

01/03/2026 | 23:33:16

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro la Roma.

Queste le sue parole: “Felice della reazione? Se si parla di reazione sì, se si va vedere le situazioni del primo tempo non sono molto contento. Va fatta una valutazione obiettiva: si esce dalla Champions in quella maniera e giocando 120 minuti e mettere a posto quella situazione diventa una montagna difficile da scalare. Siamo stati però leggeri sul secondo e sul terzo gol”.

Ci credeva con i cambi? “Quando avrai 66 anni, vedrai che andando lì dentro credi sempre di poterla recuperare. Speri sempre, questo calcio è un po’ così: le vampate che ci sono possono portare giocate importanti. Boga ha intuizioni e qualità per creare dal nulla, come Yildiz e Zhegrova: bisogna essere sempre fiduciosi, nello sport e nella vita”.

La reazione vale più di un punto. “E’ vero, delle ultime 5 partite ne abbiamo giocate 3 in inferiorità numerica e che ti stremano ancora di più. Puoi trovare tutte le parole possibili per alimentare la fiducia, ma in questo momento qui ci hanno aiutati anche i tifosi e quando indossano anche loro la maglia diventa meno pesante di quello che è”.

Lei come sta e ci crede al quarto posto? “Vivo per quella posizione lì, diamole una forma”.

Vivrete sempre tra entusiasmo e depressione? “Abbiamo avuto un momento dove ci sono venute troppe cose addosso e non siamo stati neanche troppo fortunati. Squadra cresciuta sotto molti aspetti, faremo un grande finale di campionato”.

Foto: sito Juventus