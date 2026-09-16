Spalletti: “Conte? Non deluderò Carnevali e migliorerò. McKennie domani gioca. Koop lo aspettiamo in allenamento”

16/09/2026 | 16:03:14

Luciano Spalletti in conferenza stampa pre NEC: “Conte? Carnevali è un uomo di calcio, esperto ed equilibrato e sa bene cosa fare, ovvero trasferire serenità all’ambiente. Sono di meno di ciò che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che vuole, migliorerò. Per i tifosi, è giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole, io sono convinto di avere a che fare con la squadra che considero forte sin dall’inizio. Continuo ad allenare con la stessa determinazione”.

Su McKennie e Cambiaso: “Devo fare delle valutazioni. Ne abbiamo due o tre che non finiranno la partita e non possono essere messi tutti insieme, però io McKennie lo voglio in campo domani”.

Su Koopmeiners: “Per noi è importante, perché ci aspettiamo sempre il livello che conosciamo bene. Lui ha il dovere di mostrarci decisioni importanti, lo aspettiamo e non solo in una partita, ma già in allenamento. Abbiamo bisogno di queste cose”.

Foto: Facebook Juventus