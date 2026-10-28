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Spalletti: “Chiedo scusa ai tifosi per la prestazione. C’è bisogno di un po’ di tempo per riuscire a mettere bene a fuoco la situazione”

28/10/2026 | 23:46:01

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Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Genoa. Queste le sue parole:
“Intanto si chiede scusa ai tifosi per la prestazione, che è la prima cosa da fare. Ora tutto quello che si dice può diventare sbagliato, c’è bisogno di un po’ di tempo per riuscire a mettere bene a fuoco la situazione. Oggi è difficile parlare di Baldanzi che ci ha creato problemi tra le linee, noi non abbiamo trovato l’equilibrio per andargli addosso però ci abbiamo messo anche del nostro sui nostri gol e non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Si fa fatica ad accettare il ragionamento attuale di quello che è il livello di corsa, forza, contrasto su quelle che sono le fasi di gioco perché stasera li abbiamo persi da tutte le parti. Prima o poi dobbiamo capirlo che va alzato quello che è il confronto da un punto di vista fisico, di lotta e battaglia”.
Foto: X Juve