Spalletti: “C’è bisogno di un calciatore a centrocampo, cercheremo un altro profilo”

29/08/2026 | 23:48:10

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a DAZN partendo del mercato: “Se viene confermata questa situazione di difficoltà dalla parte medica su Thuram, c’è bisogno di un calciatore a metà campo. I nostri direttori avevano organizzato una situazione che fosse logica e che fosse interessante sotto tutti gli aspetti, poi è sfumata, per cui ora loro andranno alla ricerca di un altro profilo. Kolo Muani è un giocatore tecnico e con qualità estrema. Ci deve mettere più sangue nelle occasioni, più cattiveria per mettere tutto al proprio posto. I ragazzi hanno giocato una grande partita. Abbiamo concesso solo due situazioni e soprattutto non è rigore. È il calciatore del Parma che allarga la gamba”.

foto x juve