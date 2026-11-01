Spalletti: “Carnevali ha creato i presupposti per avere fiducia. McKennie aveva la febbre stasera”

01/11/2026 | 23:33:21

Le parole di Luciano Spalletti a Dazn: “Ha un significato diverso perchè loro soffrono insieme a me, sono lì a lavorare dalla mattina alla sera insieme a me, io sono il priomo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, però anche loro ci sono quasi per tutto il giorno. E poi hanno a cuore le sorti…si lavora, si va lì, però stasera i meriti vanno attribuiti alla squadra, che è riuscita a prendersi quella volontà di andare a fare il primo passo, di provare a guadagnare metri, anche immaginandoseli, per andare in avanti. E poi nel secondo tempo ci sono riusciti mettendo a posto qualcosa. I meriti vanno alla squadra. Carnevali, in settimana, ha creato i presupposti per alzare fiducia e autostima. McKennie stasera aveva la febbre, c’è da tenere botta, dobbiamo fare quadrato perché alternative non ci sono. Compatti e uniti, lo Stadium il nostro fortino”.

foto x juve