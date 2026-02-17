Spalletti: “Cabal subisce questi carichi di responsabilità. Proveremo a rimontare”

17/02/2026 | 21:42:53

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa contro il Galatasaray: “Quando in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato. Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l’inferiorità numerica ha reso tutto più difficile. In tutti i gol subiti ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l’aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro. Cabal è un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità. A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perchè è passato troppo poco da un giallo e l’altro. Però abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perchè abbiamo fatto 3 errori peggiorando la situazione. Noi proveremo a rimontare questa situazione e vorrei vederlo. Ora bisogna prendere in considerazione di fare qualcosa di differente. Yildiz sta bene e si porta a giro delle responsabilità e carichi di lavori importanti perchè viene sempre raddoppiato. Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po’ di fatica. San Siro fa parte delle fatiche e le sconfitte sono più difficili da superare e dobbiamo fare doppia reazione sia fisica che muscolare”.

Foto: Facebook Juve