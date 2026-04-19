Spalletti: “Bravi a non sbagliare l’atteggiamento. Conosco gli oneri di allenare la Juve, ma siamo sulla buona strada”

19/04/2026 | 23:34:11

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Non lo so cosa hanno combinato, ma vederli gioire tutti insieme è la cosa più importante. Più bello vedere che quello che fa gol chiama i compagni di squadra e vuole condividere con loro. E’ una visione bellissima. Quando concedi affetto e amicizia, di solito vieni contraccambiato. Ci sono le posizioni e ognuno deve decidere per il ruolo che ha”.

Bravi a portarla dalla vostra parte e nella gestione: bel segnale? “Non dovevamo sbagliare, con i risultati di ieri, era l’atteggiamento. So cosa vuol dire scendere da un aereo e fare un’altra trasferta, capisco Italiano. Dovevamo entrare forte subito e mantenerla, perché c’era la possibilità di prenderci un vantaggio visto quello che ha passato in settimana il Bologna. Con un’intensità corretta in partita, ci sarebbero stati vantaggi e questo l’hanno fatto benissimo tutti. Soltanto in dei momenti ci siamo abbassati, ma ti costringe la qualità del Bologna e il gioco che Italiano gli ha inculcato nella testa”.

Sa qual è l’onere di allenare la Juventus? “Ci sono sicuramente responsabilità e pressioni altissime, ma la cosa sta migliorando perché abbiamo una squadra che offre un buon calcio. Si vogliono bene, sono disponibili a dividersi i momenti della partita belli e brutti e questo per un allenatore è fondamentale. Poi c’è l’avversario e bisogna concedere qualcosa, ma siamo sulla strada buona e faccio i complimenti ai miei calciatori”.

Foto: sito Juventus