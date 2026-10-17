Spalletti: “Boga ha una mezz’ora nelle gambe. Zhegrova avrebbe meritato di giocare di più. Woltemade e Kolo Muani insieme? Va tenuto conto della partita nell’interezza”

17/10/2026 | 16:29:36

Luciano Spalletti presenta la sfida contro la Lazio, in programma domani sera alle 20:45. Le parole in conferenza stampa.

Su Woltemade e Kolo Muani insieme dal primo minuto: “Dobbiamo ragionare all’interno dello scorrimento della partita e non più con chi è titolare e chi no. Il minutaggio va suddiviso. Col Celta, nel secondo tempo, siamo stati più dominanti e predatori. Woltemade ha fatto bene ed è riuscito a buttarla dentro. Questa capacità di essere pronti quando il destino ti bussa alla porta, premia i più avvelenati e chi ha più determinazione. Mettendoli dentro insieme dal primo minuto, perderei della forza nella ripresa. Loro due, insieme a Nico Gonzalez, sono i più pericolosi”.

Sull’aiuto che l’Europa League sta dando per avere veleno: “Ti aiuta se vinci le partite com’è successo, altrimenti sono ulteriori carichi di critiche. Alla Juventus vengono fuori sabbie mobili in tutto il campo. Noi non vogliamo sprofondare”.

Su Zhegrova: “Ha la qualità di essere dirompente nelle sue caratteristiche e giocate. Quando Nuno Tavares parte c’è bisogno che qualcuno lo rincorra. Può trovare spazio se si trova equilibrio dall’altra parte. Avrebbe meritato di giocare un po’ di più”.

Su Boga: “Ha una mezz’oretta di partita ed è disponibile”.

Sulla possibilità che possa essere la sua ultima esperienza da allenatore: “Non smetto dopo la Juventus, né dopo la squadra che arriverà dopo”.

Su Sarr: “Sa sfare tutto e ha finalizzazione. ha una bastonata notevole da fuori, recupera tantissimi palloni, sa gestire, è un calciatore totale. Fa il regista, l’incursore, il recupero palloni, quello che ribalta l’azione da solo e ha la leggerezza nella corsa. Ha un po’ le stesse caratteristiche di Thuram e McKennie”.

Foto: X Juventus