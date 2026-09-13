Spalletti: “Adzic? Ha moltissime qualità, avrà delle possibilità importanti in futuro”

13/09/2026 | 23:27:26

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Cosa mi porto dietro da questa sconfitta? Mi porto la reazione, la voglia di vincere la partita, pur avendo perso diverse volte l’equilibrio e per certi versi eravamo riusciti a ribaltare la partita, poi non siamo stati ad affondare e a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito, però mi porto dietro la voglia, il fatto di averla ribaltata. Adzic? Lui ha moltissime qualità, ha un bagaglio di molte cose positive perché ha resistenza, tecnica, calcia la palla come pochi, è un calciatore che ha una sua creatività. La qualità importante è il piede che ha, poi però in tutto questo deve fare delle conoscenze, deve giocare, ha bisogno di crescita. Stasera è entrato nel 2° tempo, ha bisogno di giocare con continuità poi a un altro che non ha il suo piede se gli lasci la possibilità di essere solo in quella zona del campo diventa tutto più semplice. Adzic avrà delle possibilità importanti in futuro”.

Foto: X Juventus