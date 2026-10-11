Spalletti: “A Pisacane ho detto che sanno perdere tempo. Mi sto giocando il finire bene la carriera. Così se ne vincono tante”

11/10/2026 | 23:09:10

Luciano Spalletti commenta a DAZN il pareggio contro il Cagliari: “Ho detto a Pisacane che sono bravi, che sanno perdere tempo e lui mi ha chiesto cosa significasse. Poi l’arbitro ci ha buttati fuori. Nico Gonzalez è il giocatore più forte che abbiamo di testa, il sistema è stato lo stesso con lui che faceva la seconda punta. Kolo Muani è stato più libero di girovagare. Bisogna avere la determinazione. Io mi gioco il finir bene una carriera, perché ormai ho 70 anni e voglio finirla bene. Non penso al risultato della partita. I ragazzi hanno fatto una bella prestazione e giocando così se ne vincono tante. Yerry Mina è come l’anno scorso: ci porta in giro con i suoi comportamenti da giocatore forte. Chi vince porta a casa più episodi, perché bisogna sapersi comportare”.

Foto: Facebook Juventus