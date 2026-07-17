Spagna, nessun problema per Yamal. Rientra in gruppo in vista della finale

17/07/2026 | 23:35:33

Buone notizie per la Spagna e il CT Luis De La Fuente. La stella del Barcellona, Lamine Yamal è tornato ad allenarsi in gruppo con le Furie Rosse. Il ct della nazionale spagnola avrà così a disposizione il fenomeno classe 2007 in vista della finale dei Mondiali contro l’Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21:00 italiane a New York.

Yamal si era allenato a parte ieri, ma è rientrato in gruppo senza destare preoccupazioni in vista della finale.

Foto: Instagram Yamal