Spagna, la programmazione con De La Fuente e tutti i record battuti in questo Mondiale

15/07/2026 | 09:45:36

La Spagna si qualifica per la finale della Coppa del Mondo 2026, battendo, anzi impartendo una lezione di calcio alla Francia, considerata la grande favorita alla vigilia. Ma se c’era un avversario che andava temuto, per i transalpini, quello era proprio la Spagna. Gli iberici eliminano per la terza semifinale di fila di un torneo, i Blues. Era accaduto a Euro 2024, nella Nations League 2025 e ora al Mondiale.

De La Fuente batte 3 volte su 3 Deschamps. 8 dicembre 2022, la Federcalcio spagnola decide di esonerare Luis Enrique (non uno qualsiasi) dopo quattro anni a seguito dell’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale del 2022 per mano del Marocco.

Per sostituirlo la Spagna non ha pensato a nomi altisonanti, ma ha preferito puntare su un allenatore che ha vinto tantissimo con le giovanili della Nazionale iberica, appunto De La Fuente.

Nel 2015 vince l’Europeo con la Spagna Under 19.

Nel 2018 vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo con la Spagna Under 18.

Nel 2019 vince l’Europeo con la Spagna Under 21.

Nel 2021 vince la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo

Quindi approda in Nazionale maggiore, dove ritrova giocatori che hanno vinto con lui nelle giovanili, ovvero Fabian Ruiz, Rodri, Merino, Dani Olmo, Oyarzabal.

Vince subito la Nations League 2022/2023 e soprattutto l’Europeo del 2024.

Ieri sera ha battuto la Francia per 2 a 0 ed è volato in finale del Campionato del Mondo.

Inoltre la sua Spagna ha infranto diversi record in questi Mondiali. Con 37 risultati utili consecutivi raggiunge l’Italia di Mancini come Nazionale con maggiore striscia di imbattibilità di sempre. Una squadra che ha preso un solo gol in questo Mondiale, contro il Belgio. Con Unai Simon che ha superato il record di imbattibilità di Zenga in un Mondiale.

Dietro c’è una parola magica: programmazione.

Perché credere in questo allenatore non è un caso, è frutto di un ragionamento, di un progetto chiaro, un esempio virtuoso da seguire. Poi è chiaro, ci vuole anche il talento dei calciatori, ma con le idee chiare e il lavoro serio, i risultati si raggiungono. Indipendentemente se vincerà o meno la finale.

Foto: sito Spagna