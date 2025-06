Spagna-Francia, le formazioni ufficiali

05/06/2025 | 20:00:44

Alle 21.00 scenderanno in campo Spagna e Francia per la semifinale delle Final Four di Nations League. Di seguito le scelte iniziali dei due commissari tecnici.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps.

Foto: Twitter UEFA Nations League