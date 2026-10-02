Spagna: Ferran Torres lascia il ritiro, al suo posto Espi. Il comunicato

02/10/2026 | 15:44:03

La Spagna, in vista dei prossimi impegni contro Cechia e Croazia, perde l’autore del gol del Mondiale: Ferran Torres. L’attaccante del PSG ha lasciato il ritiro anzitempo a causa di un dolore alla caviglia. Al suo posto, il CT de la Fuente ha convocato Carlos Espi, fresco di 4 gol e 2 assist nella partita giocata ieri dall’Under 21 spagnola contro San Marino.

Il comunicato della RFEF: “Ferran Torres lascia il campo di allenamento della nazionale spagnola. L’internazionale valenciano del PSG soffriva di dolori alla caviglia sinistra che, inizialmente, non gli impedivano di allenarsi o giocare, ma di fronte alla persistenza dei sintomi si è deciso di rimuoverlo dalla nazionale per dare priorità alla sua guarigione. I medici della Federazione Spagnola sono rimasti in costante contatto con il servizio medico del club fin dall’inizio del campo di allenamento e l’intero processo è stato seguito congiuntamente. Per questo Luis de la Fuente ha deciso di convocare l’internazionale Under 21 Carlos Espí per unirsi al training camp della nazionale e partecipare alle partite contro la Repubblica Ceca e la Croazia a Oviedo e Spalato”.

Foto: Instagram Ferran Torres