Sozza: “L’inchiesta non ci fa piacere ma non ci condiziona. Sarà una stagione con tante novità”

20/08/2026 | 11:20:30

L’arbitro Simone Sozza, si è raccontato al Messaggero, parlando della prossima stagione ormai ai nastri di partenza e sull’inchiesta che ha scosso il mondo degli arbitri nel finale della scorsa stagione.

Le sue parole: “Sarà un’annata con tante novità sul piano tecnico e regolamentare. Siamo preparatissimi, abbiamo studiato tanto”

Sull’inchiesta: “Se la vicenda delle intercettazioni ci condiziona? Non condiziona, è chiaro che la situazione non fa piacere. A noi che pensiamo al campo non interessa, pensiamo ad allenarci, a prepararci e a fare bene le partite. Se ho mai avuto la percezione di essere gradito o sgradito? Assolutamente no. Se qualcuno dicesse che sono gradito o sgradito? Non m’interesserebbe”.

Sozza parlando ancora delle intercettazioni ha dichiarato: “Sono dell’idea che male non fare, paura non avere. Quando non dici niente di particolare e sei corretto, non devi avere ansia”. ll direttore di gara ammette anche di provare maggior fastidio quando “veniamo attaccati sulla nostra qualità, la prestazione e il rendimento”.

Foto: sito AIA