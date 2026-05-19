Southampton escluso dai playoff per spionaggio: al suo posto ci sarà il Middlesbrough

19/05/2026 | 20:20:53

Clamorosa decisione in Premiership, il Southampton è stato escluso dai playoff per spionaggio, come si legge nella nota ufficiale: “Una Commissione Disciplinare Indipendente ha espulso oggi il Southampton dai play-off dello Sky Bet Championship dopo che il club ha ammesso di aver commesso diverse violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altre squadre. Inoltre, al club è stata inflitta una penalità di quattro punti che verrà applicata alla classifica del campionato 2026/27. L’effetto della decisione odierna è che il Middlesbrough viene reintegrato nei play-off 2026 e accederà alla finale dei play-off contro l’Hull City. La finale rimane in programma per sabato 23 maggio, con l’orario del calcio d’inizio da confermare”.

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