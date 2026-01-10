Soulé: “Non pensiamo al mercato, abbiamo un sogno. El Shaarawy ci aiuta molto”

10/01/2026 | 20:32:32

Soulé ha parlato a Dazn dopo Roma-Sassuolo: “Oggi eera importantissimo vincere questa partita. Loro sono una squadra forte che magari si chiude dietro, quindi non è facile entrare nel nostro gioco e andare a cercare la palla dentro. Per fortuna nel secondo tempo c’è stato un altro spirito. Ovviamente le partite col tempo si aprono. Dopo la sconfitta dell’ultimo weekend contro l’Atalanta ci siamo rialzati a Lecce, adesso questa partita: dobbiamo continuare su questa strada e puntare in alto. Abbiamo un sogno tutti. Noi non pensiamo al mercato, ovviamente. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in settimana e poi in partita, quello è fondamentale. El Shaarawy? Poi giocatori come lui, con tanta esperienza, ovviamente ci servono nella squadra e siamo contenti che ci sia”.

Foto: Instagram Roma