Sottil: “Modena condannato da un calcio d’angolo. Vorrei restare qui”

12/05/2026 | 22:25:36

Il tecnico Andrea Sottil ha commentato così la sconfitta con la Juve Stabia ai canali ufficiali del Modena: “C’è molta delusione, è una serata difficile. Mi sento di fare i complimenti a tutta la squadra per l’annata fatta, hanno dato tutto e stasera non meritavano di perdere, con un solo tiro in porta subito, il calcio è crudele. Abbiamo avuto parecchie occasioni per andare avanti, abbiamo pagato l’unica disattenzione, queste partite sono così. Ringrazio il mio staff, l’area tecnica, la proprietà e i tifosi: purtroppo non siamo riusciti a regalargli una grande gioia, ma anche stasera hanno dimostrato grande maturità riconoscendo che la squadra ha dato tutto. Futuro? Io vorrei restare”.

foto sito modena