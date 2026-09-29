Soriano, CEO del Manchester City: “La Premier League avvalora la teoria del complotto dello stesso campionato”

29/09/2026 | 22:54:40

Il CEO del Manchester City, Ferran Soriano, fornisce la sua versione dei fatti dopo il durissimo comunicato della Premier League in merito alle accuse sulle irregolarità finanziarie. Le parole a ManCity.com: “Sono state fornite alla commissione della Premier League prove inconfutabili che dimostrano che ciò non sarebbe potuto accadere e che non è accaduto. Queste prove includono estratti conto bancari, bonifici, testimoni e tutto il necessario per dimostrare categoricamente che il denaro non proveniva dal proprietario. Ogni altra falsa accusa che ci è stata rivolta e che è stata aggressivamente pubblicizzata e promossa deriva da questa semplice, centrale e completamente falsa accusa. Sorprendentemente per noi e per i nostri avvocati, dopo quasi due anni, la commissione della Premier League ha emesso un parere che avvalora la teoria del complotto della Premier League stessa. Per farlo, il parere ha dovuto di fatto ignorare le numerose prove fornite dal club al fine di giungere a una conclusione palesemente errata. I nostri avvocati presenteranno ora un ricorso in appello, sostenendo che il parere contiene evidenti errori materiali di diritto, di principio e di fatto e che pertanto non è sicuro. Ricordate che ci siamo già trovati in questa situazione. Nel 2020 siamo stati ingiustamente sfavoriti per molte delle stesse questioni. Abbiamo presentato ricorso a un organo indipendente, il TAS, e abbiamo vinto. Ora saremo implacabili nel nostro lavoro. Ci concentreremo sul processo di appello indipendente e su tutte le altre vie legali a nostra disposizione per vincere la causa. E intraprenderemo tutte le azioni necessarie per proteggere il club e chiedere un risarcimento a chiunque tenti di danneggiarlo ora e in futuro”.

Foto: Beinsports