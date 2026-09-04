Sorensen: “A Parma si giocava per non perdere, al mio agente ho detto di chiudere con il Celtic”

04/09/2026 | 19:26:31

Sorensen ha parlato da giocatore del Celtic: “Ho saputo qualche settimana fa che c’era interesse da parte del Celtic. Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che c’era una possibilità. Gli ho subito detto: ‘Fai in modo che si concretizzi’. Giocavamo in modo molto difensivo e chiuso. Il Parma non è come il Celtic. Per noi contava di più la salvezza. Giocavamo più per non perdere che per vincere. Le partite erano chiuse e non avevamo molto possesso palla, sentivo di poter fare di più se fossi andato in un grande club come il Celtic” le parole riprese da Celticway.co.uk.

foto x celtic