Son racconta la sua esperienza militare: “All’inizio i ragazzi non riuscivano a parlarmi”

L’attaccante del Tottenham, Heung-Min Son, ha raccontato ai microfoni ufficiali del club inglese, la sua esperienza di tre settimane di servizio militare obbligatorio, svolta in Corea del Sud nel mese di aprile.

“È stata un’esperienza speciale. Non riuscirei a dire tutto quello che ho fatto, ma mi è davvero piaciuto. Sono state tre settimane difficili, ma ho provato a godermi un’esperienza che non vivrò mai più. Il primo giorno non ci conoscevamo e quindi è stato un po’ strano, ma poi abbiamo dovuto passare tanti giorni insieme in una stanza con 10 persone. All’inizio i ragazzi non riuscivano nemmeno a parlarmi ma dopo abbiamo riso e scherzato tutti insieme. Rivedere i miei compagni è stata una sensazione molto speciale. Mi hanno accolto. È stato molto emozionante”.

Foto: Daily Express