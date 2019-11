Son segna in Champions: esulta a mani giunte e chiede scusa ad André Gomes

Bellissimo gesto di Heung-Min Son. Pochi giorni fa era scoppiato a piangere dopo il fallo su André Gomes durante Everton-Tottenham, un intervento non cattivo ma che ha provocato la frattura scomposta della caviglia destra al centrocampista portoghese. E stasera, il coreano degli Spurs ha ribadito pubblicamente le sue scuse: al 57′ Son ha segnato il momentaneo 2-0 contro la Stella Rossa, poi si è rivolto verso le telecamere e a mani giunte ha chiesto scusa. Il chiaro destinatario è proprio André Gomes.

Instead of celebrating after scoring, Son Heung-Min appeared to send an apology to André Gomes 💙 pic.twitter.com/scbRlFF3XT

