Son saluta il Tottenham: “Non avrei mai immaginato di essere il capitano di questa squadra. Il mio cuore sarà sempre con voi”

06/08/2025 | 22:01:46

Son è un nu0vo giocatore dei Los Angeles FC. Il giocatore sudcoreano lascia il Tottenham dopo 10 lunghi anni. Ha alzato la storica Europa League da capitano.

Questo il suo messaggio di saluto: “Cari tifosi degli Spurs, siete sempre nelle mie foto, ogni volta che festeggio, creo un ricordo di voi. È il nostro momento. Io faccio la cornice, così non dimentico. Poi ha ripercorso i passi mossi in Inghilterra, da ragazzo di belle speranze a leggenda del Tottenham, fino alla vittoria della scorsa Europa League contro il Manchester United: “Mi avete accolto nel nord di Londra, Mi avete visto crescere. Bei momenti, la Scarpa d’Oro, il premio Puskas, voi eravate lì. Quando ho sofferto, eravate ancora lì. Siete rimasti con me, e io sono rimasto con voi. Non avrei mai immaginato di essere il capitano di questa squadra, ma ho sempre sognato di vincere qualcosa per voi. Abbiamo vinto l’Europa League, e ve lo meritate tutti. Grazie per questi anni, Conservo ogni foto. Eravate sempre nell’inquadratura. Grazie mille, con affetto, Son”.

Foto: Instagram Son