Son: “Non lascerò Los Angeles in inverno. Voci non vere”

12/11/2025 | 23:20:30

L’attaccante dei Los Angeles FC, Heung-Min Son ha parlato a TV Chosun, soffermandosi sulle voci di un trasferimento dai Los Angeles FC in inverno.

Queste le sue parole: “La mia convinzione e il mio atteggiamento sono sempre stati che dare tutto per la squadra per cui gioco è la cosa più importante. Le voci non sono vere. Non ho mai discusso nemmeno una volta di un trasferimento in un’altra squadra durante l’inverno. Solo il fatto di menzionare tali conversazioni potrebbe essere irrispettoso nei confronti del LAFC. Posso confermare che non è vero. Mi sto concentrando sul recupero durante l’inverno e sulla preparazione per il Mondiale. Voglio creare le migliori condizioni possibili per prepararmi al torneo. Spero che tali voci non riemergano. Rispetto e tengo molto al club LAFC”.

Foto: sito Los Angeles FC