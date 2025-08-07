Son: “La MLS non era la mia prima scelta. Al Tottenham avevo esaurito ogni energia”

07/08/2025 | 14:00:22

Heung-min Son ha spiazzato un po’ tutti con la sua scelta di abbandonare l’Europa per accasarsi in MLS. Il sudcoreano che tanto ha dimostrato in Premier League, al Tottenham, ha annunciato il suo addio in lacrime per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. Durante la conferenza stampa di presentazione al Los Angeles FC, il classe ’92 ha rivelato, senza troppi giri di parole, un retroscena legato al suo trasferimento in USA: “A dire il vero, la MLS non era la mia prima scelta. Ma è stata la prima chiamata ricevuta al termine della stagione. John Thorrington mi ha convinto: ha cambiato il mio modo di pensare, mi ha mostrato un nuovo cammino. E ora sono qui. Non sono venuto qui solo per esserci. Sono qui per vincere. Darò tutto me stesso e mostrerò ai tifosi qualcosa di entusiasmante”. Un doveroso commento sul Tottenham: “Lasciare il Tottenham, dove ho trascorso gran parte della mia carriera, è stato emozionante. Ho dato tutto e, dentro di me, sentivo di aver esaurito ogni energia”.

Foto: Instagram Son