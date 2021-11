Solskjaer: “Punto importante su un campo difficile. Ronaldo? Come Jordan ai Bulls”

Ole Gunnar Solskjar, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo il pareggio in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Il punto di stasera è molto importante, se si vincono le partite casalinghe e si prendono punticini fuori si passa il turno. Non abbiamo mollato, non possiamo mettere in dubbio l’atteggiamento. Troppi errori nel primo tempo, abbiamo concesso troppe transizioni, ma il primo gol è stato ottimo. Ci siamo creati delle occasioni, avremmo potuto segnare altri gol. Sui loro gol ci sono due decisioni millimetriche. Credo che il primo gol sia in fuorigioco”.

Su Ronaldo: “Cristiano è un leader all’interno dello spogliatoio. Gol sempre alla fine? Sicuramente i Chicago Bulls erano grati per le prestazioni di Michael Jordan, quando segnava le triple decisive sulla sirena. Anche Ronaldo è capace di segnare in questi momenti. Ci saranno le votazioni per il Pallone d’Oro, lui sta al 100% ed è in stato di grazia”.

Foto: Twitter United