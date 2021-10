Solskjaer: “E’ la serata più buia da quando sono nel calcio. Dobbiamo solo lavorare”

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunner Solskjaer, ha parlato dopo la debacle dei Red Devils contro il Liverpool.

Queste le sue parole al sito dello United: “Non è facile dire qualcosa, a parte che è stata la giornata più buia che ho avuto da quando sono nel calcio. Non siamo stati abbastanza bravi, individualmente e come squadra. Non puoi dare a una squadra come il Liverpool quelle possibilità, purtroppo lo abbiamo fatto. L’intera prestazione non è stata abbastanza buona. Il terzo gol è quello che ha deciso il match.”

Sulla partita: “C’erano spazi per entrambe le squadre e, quando dai spazi ai buoni giocatori, loro segnano. Posso dire qualsiasi cosa, ma siamo in casa, giochiamo contro il Liverpool. Sono venuti qui negli ultimi due anni e mezzo e abbiamo avuto un approccio simile. A noi non resta che calare la testa e lavorare. Capire i nostri errori e andare avanti”.

Foto: Twitter United