Solbakken: “Haaland e Odegaard non entrati? Era ovvio. Contento perché comunque abbiamo tenuto testa alla Francia”

26/06/2026 | 23:55:09

Il CT della Norvegia, Solbakken, ha analizzato il ko contro la Francia per 4-1, spiegando il perché di 10/11 cambiati e il non aver fatto entrate Haaland e Odegaard.

Le sue parole: “Siamo qui per andare il più lontano possibile. Quello che abbiamo fatto era ovvio. Forse siamo riusciti a schierare Erling (Haaland) e Martin (Odegaard) in modo che i tifosi norvegesi arrivati fin qui potessero vederli. Ma la verità è che questo non farà durare più a lungo la Coppa del Mondo. Quindi erano scelte ovvie”.

Sulla Francia: “Sono i migliori attaccanti del mondo, ma penso che abbiano potuto fare quello che volevano troppo facilmente nella nostra zona. Diventa troppo facile. Penso che abbiamo giocato bene nel secondo tempo e siamo al loro livello, ma, ancora una volta, tutto succede molto in fretta e vieni punito rapidamente contro squadre forti”.

Foto: twitter Norvegia