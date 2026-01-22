Sogliano: “Ngonge e Noslin capolavori economici e tecnici. Giovane è un grande talento”

22/01/2026 | 12:40:49

Il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Luca Sogliano, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il colpo di mercato migliore a Verona? Iturbe era già una bottiglia di champagne, andava tolto solo il tappo. Forse Ngonge e Noslin, capolavori economici e tecnici: hanno salvato il Verona per due anni. Certo, anche Toni che arriva qui e diventa capocannoniere… Giovane o Belghali? Giovane è un grande talento, ma chi mi ha sorpreso è Belghali: forte, e con personalità. Uno dal nostro settore giovanile di cui si parlerà? Alphadjo Cissé, un 2006 prestato al Catanzaro. E occhio a Tagne, difensore centrale francese del 2008”.

