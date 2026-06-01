Slot: “Grazie ai tifosi. Il Liverpool è uno dei più grandi club del calcio mondiale”

01/06/2026 | 09:53:03

Sul sito del Liverpool è stato pubblicato un lungo messaggio di Arne Slot, con il quale l’allenatore olandese ripercorre la sua esperienza inglese. Nella lettera non sono mancati i ringraziamenti alla società, ai giocatori e ai tifosi: ”Esci sotto quel famoso cartello nel tunnel di Anfield, e provi un mix di emozioni. Responsabilità, ovviamente. Alla grande storia di questo club. Aspettativa, naturalmente. Per onorare l’eredità che, per 134 anni, ha reso il Liverpool FC uno dei più grandi club del calcio mondiale e determinazione, per competere, per vincere e per portare al successo un pubblico di Anfield così famoso in tutto il mondo. Che tutte quelle emozioni culminassero in un titolo di Premier League dopo soli 12 mesi era davvero speciale. Non è stato solo un trofeo, ma una ricompensa per il duro lavoro, il sacrificio e l’impegno dimostrati da così tante persone in tutto il club. È stato reso ancora più significativo perché hai avuto modo di godertelo con noi. Cantando le nostre canzoni, applaudendo i gol. E il giorno in cui abbiamo alzato il trofeo, tu eri lì. Lungo le strade fuori dallo stadio, Anfield era pieno di attesa. Dopo esserti fatto togliere gran parte di questo nel 2020, non mi è mai sfuggito quanto fosse importante che tu facessi parte di tutto questo. Vedervi riuniti a centinaia di migliaia di persone per le strade di Liverpool per i festeggiamenti per il titolo non ha fatto che rafforzare questa idea. Quello che è successo a Water Street più tardi quel giorno è stato scioccante e il mio pensiero va a tutte le persone colpite. Ho avuto il privilegio di assistere in prima persona al vostro spirito di compassione e unità. È uno spirito che ha portato questa città in momenti difficili in passato e che spero possa contribuire a portare giustizia e responsabilità per cui tanti hanno lottato per molti anni. Che solo settimane dopo aver festeggiato insieme avremmo perso Diogo è indescrivibile. Più di ogni altra cosa, voglio ricordare un compagno di squadra, un amico e un essere umano incredibile che ha toccato la vita di migliaia di voi ogni volta che indossava il famoso stemma di questo club. In uno dei momenti più difficili che questo club ha dovuto affrontare, l’amore, la compassione e il sostegno dimostrati dalla famiglia del Liverpool sono stati straordinari. Lasciando questo club, sarebbe negligente da parte mia non dire che il modo in cui avete onorato Diogo e siete rimasti uniti nella sua memoria rimarrà con me per sempre. Il legame che condividiamo va oltre il calcio, oltre le serate europee sotto le luci di Anfield o il suono di «You’ll Never Walk Alone» cantato da The Kop. Mi hai fatto sentire la benvenuta fin dall’inizio e mi hai aiutato nel percorso. È qualcosa che apprezzo molto. Certo, è importante dire grazie. Ai giocatori che hanno indossato lo stemma con orgoglio mentre rappresentavano questo club in tutto il mondo. Allo staff, non solo a chi lavora sul campo di allenamento, ma anche a chi lavora dietro le quinte, che si tratti della manutenzione dei campi di Anfield o del lavoro nella mensa delcampo di allenamento. Alla gerarchia e alla titolarità del club in cambio della tua fiducia e della tua guida. Alle leggende che mi hanno sostenuto e mi hanno insegnato l’importanza di The Liverpool Way. È stato un piacere lavorare con tutti voi. Il 20° titolo del Liverpool appartiene a tutti noi e rimarrà un capitolo importante della sua storia. Di questo dovremmo essere tutti orgogliosi. Questo club si giudicherà sempre in base alle più grandi onorificenze. Questo è come dovrebbe essere. Ma me ne vado anche sapendo che il club è esattamente al suo posto: tra le élite europee. Garantire la Champions League è stata una responsabilità importante che garantisce al Liverpool la possibilità di continuare a competere ai massimi livelli la prossima stagione e oltre. Me ne vado con piena fiducia in ciò che mi aspetta. I giocatori che hanno dato così tanto a questo club, che ne hanno difeso i valori e contribuito a creare tanti momenti indimenticabili, hanno costruito fondamenta che dureranno nel tempo. Allo stesso tempo, sta emergendo una nuova generazione, pronta a scrivere la propria storia e ad assumersi la responsabilità che deriva dall’indossare questa maglia.Il cambiamento fa parte del calcio, ma so che questo club continuerà a rendere orgogliosi i suoi cittadini. Quando mi sono trovato per la prima volta sotto quel cartello nel tunnel di Anfield, sapevo cosa richiedeva questo club. Me ne vado sapendo che non abbiamo mai smesso di lottare per ottenerlo”.

Foto:X Liverpool