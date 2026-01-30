Slot: “Ci sono cinque inglesi tra le prime otto in Champions, questo dice molto sulla forza della Premier League”

30/01/2026 | 12:01:37

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Newcastle. Queste le sue parole:

“I primi quattro posti? Ogni partita è fondamentale, ma il modo in cui ci siamo posizionati ora rende ogni gara cruciale, perché entrare nelle prime quattro posizioni è il nostro obiettivo. Sono tutte partite decisive e abbiamo sperimentato quanto sia difficile affrontare il Newcastle: contro di loro è sempre dura per noi, ma anche per loro. È una sfida da attendere con entusiasmo, perché entrambe le squadre hanno ottenuto un buon risultato durante la settimana e giocare in casa ad Anfield è sempre qualcosa da aspettare con piacere. La differenza di prestazioni tra campionato e Champions? Penso che, se guardi alle prime 8 squadre, ci siano 5 club inglesi, e questo dice molto sulla forza della Premier League. Prima della partita, i nostri risultati sono stati influenzati dal numero di gare giocate con gli stessi giocatori e credo che lo si sia visto: in alcune partite abbiamo faticato per questo motivo, soprattutto all’inizio, quando i giocatori dovevano adattarsi. Ora sono più o meno sempre gli stessi giocatori e la partita giocata durante la settimana ha influenzato alcuni aspetti delle nostre prestazioni nel weekend, ma in Premier League c’è più fisicità rispetto alla Champions League”.

