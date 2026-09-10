Skriniar: “Avremmo meritato la vittoria. Con Gasperini ci siamo fatti i complimenti”

10/09/2026 | 21:20:40

Milan Skriniar ha parlato a Sky dopo il pareggio contro la Roma: “Penso che la gente si sia divertita oggi. Volevamo vincere questa partita, ovviamente, però sapevamo chi avevamo di fronte. È una squadra molto tosta, una squadra in salute. Penso che magari alla fine abbiamo meritato un pochettino di più di vincerla, quindi non possiamo essere contenti, però penso che la gente si sia divertita: è quello l’importante. Cosa ci siamo detti con Gasperini? Ci siamo fatti i complimenti, sia per come sta facendo lui sia per come sto facendo io. Diciamo che è stata una chiacchierata tra amici”.

foto x fenerbahce