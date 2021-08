Simy, cena a Salerno con tanti saluti al Mallorca e alle piste estere

Nwanko Simy in questo momento è a cena a Salerno, una pista che vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti, come unica soluzione plausibile per l’attaccante.

Altre fonti avevano parlato di trattativa in dirittura d’arrivo al Mall0rca, quando non c’erano mai stati margini per arrivare fino in fondo. C’era stato un piccolo contrattempo nelle ultime 48 ore, legato all’aggiunta di un bonus, ma come raccontato nella notte, è stato tutto risolto per consentire a Simy di raggiungere la nuova destinazione.

Dopo la cena di stasera, Simy domani effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Salernitana. Operazione da 6 milioni, bonus compresi. Intanto, il club granata continua a valutare la pista per Gerson Rodrigues, esterno offensivo della Dinamo Kiev, all’occorrenza punta centrale, classe 1995, un prospetto molto importante.