Simonelli: “Protocollo VAR non adeguato, da tempo chiediamo di rivedere le ammonizioni”

16/02/2026 | 16:28:32

Ezio Simonelli ha ricordato che da tempo la Serie A chiede di modificare il protocollo VAR per tenere in considerazione i cartellini gialli: “Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il protocollo VAR non è adeguato, per l’impossibilità di intervenire sui cartellini gialli la questione sarebbe già risolta da tempo” le parole in conferenza stampa. La mia idea è che queste cose bisogna non si verifichino, che sia stato un errore evidente è chiaro a tutti. Il problema è come evitare che questi errori si ripetano”.

Foto: sito RAI