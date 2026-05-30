Simonelli: “Nel 2006 avevamo 400 giocatori selezionabili per la Nazionale, oggi siamo scesi a 190. Il 50% di calciatori in meno”

30/05/2026 | 18:50:31

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato durante il convegno “Sport e Finanza: Trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport”. Queste le sue parole:

“Nel 2006 avevamo circa 400 giocatori selezionabili per la Nazionale, oggi siamo scesi a 190. Significa partire con il 50% di calciatori in meno. In Sicilia, con 4,7 milioni di abitanti, c’è un solo giocatore presente nelle cinque principali categorie europee. In Calabria, con 1,8 milioni di abitanti, accade la stessa cosa. È possibile che una fetta così importante della popolazione produca appena l’1% dei calciatori? Finché non rilanceremo il calcio italiano, sarà difficile rilanciare anche la finanza del sistema”.

Foto: sito RAI