Simonelli: “Migliorare il VAR aiuterebbe tutti. Il 23 marzo riunione con gli arbitri”

16/02/2026 | 16:14:15

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato in conferenza stampa: “Io credo che errori arbitrali esistano ovunque, l’abbiamo visto anche in Inghilterra. Noi vorremmo giornate in cui non ce ne sono, banalmente in questa giornata non c’è mai stata una on field review e quindi non ci sono stati errori: c’è stata solo questa circostanza, non poter usare il VAR, come Kalulu ha anche chiesto invano, è un problema. Migliorare il VAR aiuterebbe tutti: non arriveremo mai all’errore zero, però la tecnologia ha dato trasparenza. Chiarire, secondo gli allenatori, quelle che sono le situazioni da fischiare, rispetto al contrasto da non fischiare. Le società vogliono stabilire le regole: ci sono delle cose oggettive, come il fuorigioco. Altre sono interpretazioni soggettive, penso al VAR: qualcuno lo vorrebbe utilizzato per tutta la partita, qualcuno lo vorrebbe utilizzato all’inglese solo quando c’è un evidente errore. Avremo una riunione con gli arbitri il 23 marzo, prima non c’era una data disponibile. Non è che con la riunione risolveremo tutti i problemi. Cercheremo di chiedere un’uniformità di applicazione delle regole, sono riunioni in prospettiva: ne faremo anche in futuro. E’ stata un’assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall’avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile. L’altra decisione importante, forse meno pubblicizzata, è aver modificato lo statuto per il paracadute. Chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già a fini dell’indice di liquidità. Per la Serie B è un indice ammissivo: per una serie di motivi tecnici, questo paracadute non poteva essere utilizzato. Abbiamo confermato Umberto Marino dell’Atalanta nel consiglio direttivo del settore tecnico FIGC, infine abbiamo fissato per il 23 marzo l’incontro tra le società e gli arbitri. Ci saranno gli allenatori e i vertici arbitrali”.

foto sito rai