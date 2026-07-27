Simonelli: “Dimissioni Maldini e Leonardo? Le abbiamo apprese dalla TV e non siamo sorpresi. Ne prendiamo atto”

27/07/2026 | 19:48:54

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato le dimissioni di Maldini e Leonardo: “Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell’aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il CT. Mi spiace perché secondo me era una grande scelta Maldini, una persona di valore e avrei gradito, per tutto il movimento calcio, che fosse ancora a bordo”.

Foto: Sito RAI