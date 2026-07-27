Simonelli: “Dimissioni Maldini e Leonardo? Era nell’aria. Nuovo CT? La Lega Serie A non ha fatto nomi”

27/07/2026 | 20:23:03

A margine del consiglio di Lega, il presidente della Lega Serie A, Enzo Maria Simonelli, ha parlato del caos CT Nazionale e delle dimissioni di Maldini e Leonardo.

Le sue parole: “Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell’aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il ct. Mi spiace perché secondo me era una grande scelta Maldini, una persona di valore e avrei gradito, per tutto il movimento calcio, che fosse ancora a bordo. Il nuovo CT? Non abbiamo fatto nomi come Lega Serie A”.

Foto: Lega Serie A