Simeone rende omaggio a Guardiola: “Il migliore di tutti, non credo si fermerà per molto”

23/05/2026 | 18:36:49

Diego Simeone, in conferenza stampa, rende omaggio a Pep Guardiola, che dopo 10 anni ha lasciato il Manchester City.

Le sue parole: “Ho letto ciò che è stato detto su Guardiola e mi sono identificato con lui. Ogni tre giorni si parla con i giocatori per preparare le partite, per gli allenamenti, per la gestione del gruppo: tutto questo crea una sorta di meccanismo continuo che non si ferma mai. È una stagione lunga, come abbiamo spiegato abbiamo comunque fatto bene; speriamo che la prossima stagione possa essere ancora migliore, qualcosa di superiore rispetto a questa”.

Non sono mancati elogi ai colleghi: “Ancelotti, Guardiola, Luis Enrique, Arteta, Iraola, Flick… sono tutti grandi allenatori. Ma Guardiola è il migliore al mondo in questo momento. Vince ovunque, e non è mai semplice. La sua qualità e la sua leadership parlano da sole. Non credo che starà fermo a lungo, uno o due anni sono pure troppi per uno come lui”.

Foto: Instagram Atletico