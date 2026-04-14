Simeone: “L’Atletico dopo 14 anni mi fa ancora emozionare. Sento qualcosa di magico nell’aria”

15/04/2026 | 00:07:27

Simeone ha parlato a Sky sport dopo il passaggio in semifinale di Champions: “Sono 14 anni che alleno l’Atletico, questa è la quarta semifinale di Champions. Abbiamo giocato contro una squadra straordinaria, che gioca un calcio bello e veloce, intenso, contro cui è difficile giocare e difendere. Ci siamo ritrovati 0-2 per sbagli nostri e invece di cadere la squadra ha iniziato a giocare. Griezmann, per primo, ha cominciato a dirlo. Abbiamo segnato un golazo, nel secondo tempo loro hanno calato l’intensità. Sono 14 anni che sono qua e ancora continuo a emozionarmi quando vedo che la gente lascia il cuore in quello che fa. Sento qualcosa di magico in questa stagione”.

Foto: Instagram Atletico Madrid