Simeone: “Ho avuto la possibilità di andare al River, ma sono contento di essere rimasto al Torino”

17/10/2026 | 11:50:51

Giovanni Simeone ha parlato a Sky Sport: “Ho avuto la possibilità di andare al River, avrei cambiato calcio e vita, ma io e il Torino abbiamo deciso insieme che c’era bisogno di me in questa squadra e sono molto contento di essere rimasto. Ho capito che serve anche la mia leadership per aiutare i compagni giovani che sono arrivati in squadra. Serve esperienza e voglio dimostrare di poter continuare a fare quello che ho fatto l’anno scorso”.

foto x torino