Simeone benedice la sosta: “Ci sarà utile, abbiamo bisogno di un po’ di tranquillità per lavorare”

Non è un gran periodo per l’Atletico Madrid, dopo l’eliminazione in Champions League i Colchoneros cadono anche contro il Maiorca. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Diego Simeone benedice la sosta per i Mondiali: “La pausa del campionato ci sarà utile, ci darà un po’ di tranquillità per lavorare, recuperare diversi giocatori, e spero che dopo i Mondiali si torni con la voglia di cambiare questa situazione”.

Foto: The Sun