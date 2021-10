Simeone: “Anche se sono al cinema a volte penso a chi schierare tra Joao Felix o Correa”

Nella lunga intervista rilasciata da Diego Simeone al quotidiano argentino Olé, l’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato anche del suo modo quotidiano di vivere il calcio: “Il calcio si vive tutte e 24 le ore del giorno, perché quando te dormi da un’altra parte c’è qualcuno sveglio che pensa alla stessa cosa. Dico sempre che è impossibile separare il calcio da tutte le altre distrazioni. Se vado al cinema, il film può durare un’ora e mezzo ed essere molto coinvolgente, ma appena rallenta o c’è una pausa, mi trovo a pensare se far giocare Joao Felix o Correa. A volte mi addormento mentre sto pensando a come far giocare la squadra”.