Simeone: “A Londra sarà una sfida bellissima. Siamo cresciuti nel secondo tempo”

29/04/2026 | 23:57:24

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato a Prime Video dopo la gara pareggiata contro l’Arsenal: “Sono fortissimi e i numeri lo dicono: dieci vittorie e tre pareggi in Champions, nel primo tempo potevano farci molto male ma nella ripresa sono calati fisicamente e noi siamo cresciuti soprattutto nella loro metà campo, abbiamo tantissima voglia di fare grandi cose. A Londra sarà una sfida bellissima”.

Ci si aspettava tanto da questa gara dopo il 5-4 di ieri: “Tutto dipende da come vuoi vedere la partita: quando una partita finisce 5-4, la partita non è così bella per noi allenatori, da spettatori invece è bellissimo”.

Foto: sito Atletico