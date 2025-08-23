Lutto nel mondo del calcio: si è spento Sidio Corradi, bandiera del Genoa

23/08/2025 | 10:15:22

Il mondo del calcio piange Sidio Corradi, scomparso nella mattinata di oggi all’età di 80 anni. L’ex giocatore di Bologna, Cesena e Genoa ha esordito con la maglia dei Felsinei, vincendo lo scudetto, e contribuito alla risalita in Serie A del Grifone. Al termine della sua carriera da calciatore, si è dedicato con cura al settore giovanile del Genoa. Appena un anno fa, Corradi ha ricevuto l’affetto dei tifosi genoani prima del match contro il Cagliari. Corradi resta una bandiera per il club, unico insieme a Marco Rossi a segnare in Serie A, B, C e Coppa Italia con la maglia del Vecchio Balordo.

Foto: Wikipedia