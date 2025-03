Si ferma Conceiçao: problemi alla coscia destra

Ancora problemi fisici in casa Juventus. Nonostante il rientro di Kalulu, Thiago Motta ha annunciato che tra gli assenti in vista della sfida con l’Hellas Verona si aggiunge Conceiçao. “Non ci saranno Cabal, Bremer, Milik, Conceiçao, Douglas Luiz, Renato veiga e Savona”, queste le parole del tecnico bianconero. Una perdita importante per la Vecchia Signora, con il portoghese che ha accusato un problema alla coscia destra. Nella giornata di domani l’esterno offensivo svolgerà maggiori accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. La speranza tra le fila bianconere è che non sia qualcosa di grave.

FOTO: Instagram Conceiçao