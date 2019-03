Shakhtar, altro colpo brasiliano: è ufficiale la firma di Tete. I dettagli

Lo Shakhatar Donetsk pesca ancora in Brasile. Dopo le numerose operazioni fatte in passato, il club ucraino ha ufficializzato un nuovo colpo in entrata. Dal Gremio arriva il giovane Mateus Cardoso Lemos Martins, conosciuto come Tete, promettente attaccante classe 2000. Affare da 14 milioni di euro, il calciatore ha firmato un contratto quinquennale, con scadenza 2024.

⚒ Тете – игрок «Шахтера». Добро пожаловать! Подробности трансфера: https://t.co/8LFZGVYITU Приветствуем нашего новичка и желаем удачи в «Шахтере»! pic.twitter.com/9LYe24dHWy — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2019

Foto: Twitter ufficiale Shakhtar