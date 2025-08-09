Sesko: “Mi entusiasma il futuro con lo United e imparare da Amorim”

09/08/2025 | 13:00:55

Dopo l’annuncio ufficiale, Benjamin Sesko ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali del suo nuovo club: “La storia del Manchester United è ovviamente molto speciale, ma ciò che mi entusiasma davvero è il futuro. Quando abbiamo discusso del progetto, era chiaro che tutto è al posto giusto affinché questa squadra possa continuare a crescere e competere di nuovo presto per i trofei più importanti. Dal momento in cui sono arrivato, ho percepito l’energia positiva e l’ambiente familiare che il club ha creato. È chiaramente il posto perfetto per raggiungere il mio massimo livello e realizzare tutte le mie ambizioni. Non vedo l’ora di iniziare a imparare da Amorim e di creare un legame con i miei compagni di squadra per raggiungere insieme il successo che sappiamo di poter ottenere”.

Foto: sito Manchester United